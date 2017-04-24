В Москве арестовали более тысячи нелегальных маршруток с начала года
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Более одной тысячи нелегальных автобусов арестовали и задержали с начала года. У большинства не оказалось не только разрешительных документов - сам транспорт был неисправен.
Более одной тысячи нелегальных автобусов арестовали и задержали с начала года. У большинства не оказалось не только разрешительных документов - сам транспорт был неисправен, передает "ТВ Центр".
В настоящий момент в столице проверяют городские маршрутки, а также транспортные средства, которые выполняют дальние рейсы. Нарушителей ждут штрафы, а некоторых - даже уголовные дела.
"Вопрос касается внутригородских перевозчиков. Теперь вы видите, что они все синего цвета, там работают городские билеты и все льготы, которые установлены правительством Москвы для поездки", - заявил заммэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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