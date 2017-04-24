В Московской области борются с "черными копателями"

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Охота на "чёрных копателей" объявлена в Подмосковье. Они ищут артефакты на месте былых сражений или древних поселений, при этом о методах "изысканий" не задумываются. И после таких набегов от культурного слоя не остаётся и следа.

Охотники за военными трофеями, "черные копатели", не подозревали, что на них самих теперь тоже объявят сезон охоты. Они даже не прячутся. При составлении протокола житель Подмосковья Олег Гиренко все отрицает. Со спецприборами и в камуфляже - все-таки сам бывший военнослужащий - он якобы вышел в поле с мирной целью - на сбор металлолома. Хотя улики налицо, передает "ТВ Центр".

Земля на территории Новой Москвы таит в себе много сюрпризов, и не всегда безопасных. Есть находки времен Великой Отечественной, хотя куда больше и копателей, и археологов интересуют другие артефакты - те, что относятся к войне 1812 года. Стремена французской армии, оружейные замки, номерные пуговицы с шинелей.

На полях, которые теперь относятся к территории Новой Москвы, больше двух столетий назад разворачивались ожесточенные боевые действия в войне с Наполеоном. Октябрь 1812 года. Там, где сейчас деревня Тетеринки, стояли французы и их союзники. Из-за леса на них наступали русские полки, которые пытались взять неприятеля в окружение. То, что происходило здесь, по сути, положило начало победоносному шествию армии Кутузова и предвосхитило знаменитое Тарутинское сражение.

В арсенале археолога Михаила Гоняного - десятки будущих экспонатов. С начала 1980-х он работает над пополнением собраний Исторического музея в Москве.

На полях былых сражений сейчас идет другая война. Тех, кто, как Михаил, работает официально, с так называемым "открытым листом" - еще с дореволюционных времен это документ, разрешающий проводить раскопки - и нелегальных "черных копателей".

Археологи надеются - сигналы местных жителей и оперативная работа полиции позволят защитить Новую Москву от набегов "черных копателей" и сохранить исторический пласт нетронутым. За незаконные раскопки обязательно конфискуют все инструменты, также нелегалам грозит штраф и даже уголовная ответственность.

Борис Иванин, Олег Лапшов, Станислав Козловский, "ТВ Центр".