Лавров рассказал о попытках Украины переписать минские договоренности

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Киев занимается тем, что пытается переписать минские соглашения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, непонятно, почему западные санкции действуют только против Москвы, хотя Киев саботирует минские договоренности.

Украинские власти пытаются в корне переписать минские договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, Евросоюз должен воздействовать на Киев в этом вопросе.

"Наши украинские соседи пытаются изменить договоренность, в корне переписать ее и подчинить ее своим интересам, что сделает процесс тупиковым. Рассчитываю, что наши коллеги из ЕС в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения Минских договоренностей", - приводит слова министра ТАСС.

В связи с этим, как отметил глава российской дипломатии, у Москвы возникает вопрос, почему западные санкции действуют только в отношении России, хотя Киев срывает выполнение минских договоренностей. Об этом он рассказал по итогам переговоров с верховным представителем Евросоюза Федерикой Могерини, информирует "Интерфакс".

Также Лавров признал, что тема санкций "всплывала в ходе встречи". "Очевидный саботаж киевского руководства всего, что написано в минском документе, должен встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует правительству", - сказал глава МИД России.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия и Евросоюз выступают за скорейшее транспарентное расследование инцидента с подрывом на фугасе машины миссии ОБСЕ в Донбассе. "У нас единое мнение, что надо собрать все факты, не допустить, чтобы и эта трагедия стала поводом для политических спекуляций", - отметил Лавров.

В воскресенье в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники, подорвался на мине. Погиб один сотрудник миссии. Еще двое получили ранения.

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