В центре Москвы у "обменника" грабители готовили нападение на мужчину

Теги: Преступность ограбление москва

В Москве задержаны восемь человек, которые пытались совершить разбойное нападение на клиента пункта обмена валюты на Ленинском проспекте.

В столице задержаны участники организованной группы, пытавшиеся совершить разбойное нападение на клиента пункта обмена валюты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчины приехали к финансовому учреждению на трех иномарках и стали выслеживать жертву. Однако их планам помешали сотрудники Росгвардии. Налетчиками оказались уроженцы Северо-Кавказского региона, а также жители Краснодарского края и Московской области.

При обысках в машинах полицейские нашли сверла, перчатки, медицинские маски, а также конверт с сим-картами. Возбуждено уголовное дело. Розыск возможных соучастников банды продолжается.