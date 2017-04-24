Два человека насмерть отравились "веселящим газом" в Москве

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В квартире в центре столицы обнаружены тела двух человек. В ходе осмотра места происшествия был найден поврежденный баллон закиси азота, который также известен как "веселящий газ". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух человек в квартире в центре столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В квартире одного из жилых домов по улице Тверская-Ямская в столице были обнаружены тела 20-летней девушки и 29-летнего молодого человека без видимых следов насильственной смерти", - сказала Иванова.

По ее словам, в ходе осмотра квартиры был найден поврежденный баллон закиси азота, который также известен как "веселящий газ". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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