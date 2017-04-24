Ле Пен обозвала Макрона слабаком

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Эммануэль Макрон - слабак, поскольку не знает, как решать проблему терроризма. Своим мнением о сопернике кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен поделилась в ходе первой после прошедших в воскресенье выборов поездки по стране. Она выразила уверенность в том, что во втором туре ей удастся одержать победу над Макроном.

Кандидат в президенты Франции, председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен назвала слабаком своего соперника, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление, пишет ТАСС, Ле Пен сделала в городе Рувруа во время первой после прошедших в воскресенье выборов поездки по стране.

Ле Пен выразила уверенность в том, что во втором туре президентских выборов 7 мая ей удастся одержать победу над Макроном, так как, в частности, он не знает, как решать проблему терроризма.

"Мы успешно выступим во втором туре. Наш противник - Эммануэль Макрон - слабак. У него, в частности, нет должной программы борьбы против исламистского терроризма", - сказала кандидат в президенты.

В первом туре президентских выборов Макрон одержал победу с почти 23,75% голосов, Ле Пен получила 21,53%. Решающая битва за пост главы государства пройдет 7 мая. Первые предварительные опросы общественного мнения, которые приводит OpinionWay, показали победу Макрона во втором туре. При этом Ле Пен, которая изначально считалась аутсайдером гонки, также имеет все шансы занять Елисейский дворец.

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