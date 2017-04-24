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Верификация при голосовании по реновации будет такой же, как на портале госуслуг. Об этом в ходе круглого стола по вопросу учета мнения населения при реализации программы реновации жилфонда сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

При голосовании по реновации на "Активном гражданине" задействуют такую же верификацию, как и на портале госуслуг.

"Мы решили пойти на беспрецедентную акцию. Мы решили объединить два ресурса - это государственные услуги в электронном виде, которые оказываются в городе Москве и собственно само голосование. Для того, чтобы отбросить все сомнения и сделать это по тому механизму, с которым живет каждый москвич уже сегодня, потому что примерно 6 млн москвичей этими госуслугами пользуются каждый день", - отметил руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

Он уточнил, что голосование по реновации будет защищено трехуровневой верификацией. "Мы говорим о том, что нам нужна достаточно четкая верификация. Поэтому мы начнем с трехуровневой верификации, кто голосует. Сначала, естественно, гражданину надо будет указать фамилию, имя, отчество, дата рождения. После этого мы говорим, что нам это недостаточно, и мы введем его паспортные данные. Чтобы сделать еще более защищенную систему, мы просим указать СНИЛС", - уточнил Ермолаев.

Кроме того, гражданину необходимо будет указать лицевой счет, номер свидетельства о регистрации на право собственности. "Это ответ на вопрос, каким образом, мы пытаемся сделать эту систему голосования гарантированной, надежной и доступной", - сказал руководитель департамента.

По словам главы департамента, после окончания голосования результаты будут опубликованы в интернете. "У каждого москвича, принимавшего участие в голосовании, будет свой специальный электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос", - подчеркнул Ермолаев.

Он добавил, что власти Москвы намерены провести и оффлайн голосование в многофункциональных центрах. При этом право голоса получат также граждане с ограниченными возможностями, к которым на дом с опросниками придут социальные работники.

Ранее Госдума приняла при рассмотрении в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы.