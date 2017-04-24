Александр Маршал попал в список украинского сайта "Миротворец"

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Певец Александр Маршал попал в черный список украинского сайта "Миротворец" за выступления в Крыму. Исполнителя обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, а также в "оправдании российской агрессии".

Российский певец Александр Маршал попал в "черный список" украинского сайта "Миротворец". Исполнителя обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в открытом оправдании российской агрессии.

Как пишет "Русская планета", в мае 2014 года Маршал исполнял песню "Севастополь" и заявлял, что "Россия никогда не оставит Крым".

На сайте "Миротворец" выкладывается личная информация людей, которые, по мнению украинских националистов, настроены оппозиционно по отношению к властям Украины, а также поддерживающих воссоединение Крыма и России. В список сайта включены многие российские артисты, в том числе певицы Ирина Аллегрова, Юлия Самойлова, Бьянка, Лолита Милявская, певцы Михаил Шуфутинский и Стас Пьеха, а также режиссер Карен Шахназаров.

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