Великобритания заявила о готовности применить ядерное оружие

Теги: Политика великобритания оборона

Великобритания готова применить ядерное оружие в превентивных целях, заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон. По его словам, Лондон может пойти на это при самых крайних обстоятельствах. При этом,он отказался говорить, что это за обстоятельства.

Лондон оставляет за собой право на удар с использованием ядерного оружия, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Об этом он рассказал в эфире вещательной корпорации BBC.

По его словам, Соединенное Королевство может пойти на это при самых крайних обстоятельствах. При этом он отказался уточнить, какие именно обстоятельства он имеет ввиду, передает ТАСС. По его словам, эти моменты лучше "не обозначать и не описывать", так как, они могут сыграть на руку врагам Британии, из-за чего, ядерное сдерживание станет менее убедительным.

По мнению Фэллона, вся суть такого сдерживания заключается в том, чтобы оставить чувство неопределенности в сознании тех, кто мог бы решить применить ядерное оружие против Великобритании.

Об этом министр обороны Соединенного Королевства сказал после слов лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, который в интервью BBC подчеркнул, что важно добиться "безъядерного мира". В частности, он отметил, что Лондон не будет первым применять ядерное оружие. Также он подчеркнул, что любое применение такого оружия станет катастрофой для всего мира.