Гражданку Таджикистана заподозрили в краже 2,8 млн в Москве

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Уроженка Таджикистана подозревается в краже 2,8 миллиона рублей из московской квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Московская полиция задержала 30-летнюю уроженку Таджикистана, которая подозревается в краже 2,8 миллиона рублей из столичной квартиры, передает "МИР 24".

Инцидент произошел на улице Лобачевского на западе Москвы. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала, что из ее квартиры неизвестный украл 1,5 миллиона рублей и 21 тысячу евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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