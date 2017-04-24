В Кремле отказались считать Макрона нежелательным кандидатом

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Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что возможная победа на выборах президента во Франции Эммануэля Макрона была бы нежелательной для Москвы. По его словам, Россия готова выстраивать добрые отношения с теми, кто тоже "настроен на позитивный лад".

Утверждения некоторых СМИ о том, что победа Эммануэля Макрона на выборах президента Франции была бы нежелательной для Кремля, неверна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Это совершенно неверные утверждения, достаточно примитивные", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москва традиционно готова и хочет выстраивать добрые отношения с теми, кто тоже "настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, путем принятия во внимание взаимных интересов".

"Говорить о том, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата было бы неверно," – сказал Песков.

Также он прокомментировал обвинения России в якобы организованных ею хакерских атаках на серверы штаба Макрона. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, ситуация напоминает аналогичные обвинения, которые звучали из Вашингтона, и "которые до сих пор остаются повисшими в воздухе, не добавляя чести авторам этих заявлений". Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения во французской печати о якобы хакерских атаках на предвыборный штаб Макрона.

В первом туре президентских выборов во Франции Макрон одержал победу с почти 23,75% голосов, а его соперница Марин Ле Пен получила 21,53%. Решающая битва за пост главы государства пройдет 7 мая. Первые предварительные опросы общественного мнения, которые приводит OpinionWay, показали победу Макрона во втором туре.

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