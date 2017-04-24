В интернет попало видео танцующего Пескова

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Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова выложила в Instagram видео совместного танца с отцом. Необычный танец вызвал восторг у подписчиков 19-летней Елизаветы Песковой.

В интернете появилось видео танцующего пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ролик выложила на своей странице его 19-летняя дочь Елизавета. Как пишет "Ридус", видео было снято на дне рождения супруги Пескова Татьяны Навки.

"У всех дочерей с папами нормальные танцы… а у нас такой", - прокомментировала она танец своего отца.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Апр 23 2017 в 12:46 PDT

Комментаторы восторженно приняли танец Дмитрия Пескова. "Супер танцы!!!", "Отлично станцевали", "Твой отец классный парень!", — отреагировали подписчики.

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