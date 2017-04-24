Путин призвал законодателей не ждать "манны небесной"

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Владимир Путин предостерег от ошибочных или избыточных законодательных инициатив и призвал не ждать "манны небесной". По его словам, решения необходимо принимать, основываясь на потребностях общества. Совет законодателей должен усилить работу по сдерживанию неуместных законопроектов, заявил президент.

Президент России Владимир Путин призвал Совет законодателей усилить работу по сдерживанию неуместных законопроектов, передает "Интерфакс".

"Нужно постоянно учитывать запросы и потребности общества, граждан. Власть - и законодательная, и исполнительная - работает для людей, и нужно обладать высоким профессионализмом, чтобы принимать законы, которые востребованы обществом и гармонично вписываются в общую систему законотворческого процесса", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.

По его словам, Совету "удается сдерживать многие из неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив". "Но полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено", - призвал Путин.

Такую работу, уверен президент, нужно осуществлять не только во время заседаний Совета, но и "на местах, в повседневной деятельности".

"Конечно, всем хочется выглядеть прилично. Всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Но она не посыплется. Этого чуда не произойдет. Решения должны быть выверенными, они должны быть основаны на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества", - сказал Путин.

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