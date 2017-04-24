Названа самая ВИЧ-инфицированная страна ЕС

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В Латвии самый высокий показатель заболевания ВИЧ в Евросоюзе. Каждый 150-й житель Риги является носителем ВИЧ. Специалисты говорят об эпидемии, поскольку число инфицированных растет.

В Латвии зарегистрировано самое большое количество ВИЧ-инфицированных на территории Евросоюза, передает агентство LETA со ссылкой на главу Балтийской ассоциации ВИЧ Ингу Упмаце.

"Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ. Это очень тревожный сигнал для системы здравоохранения Латвии, свидетельствующий об острой необходимости подключить все уровни государственных институций к решению проблемы", - сказала она.

Специалисты отмечают, что вирус затрагивает все возрастные группы - от новорожденных до пожилых людей. Участились случаи передачи ВИЧ от матери-носителя к ребенку, при половых контактах, при неустановленных обстоятельствах.

По данным центра профилактики и контроля заболеваний, каждый 150-й житель столицы Латвии является носителем ВИЧ. Специалисты намерены использовать термин "эпидемия", поскольку число инфицированных растет.

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