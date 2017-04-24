Школьник погиб при неосторожном обращении с гранатой в Дагестане
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В школе Дагестана в результате неосторожного обращения с оружием погиб ученик, 11 подростков пострадали. На месте происшествия работает оперативная группа. По данным МВД республики, произошел взрыв гранаты.
В Дагестане погиб школьник в результате неосторожного обращения с оружием, еще 11 учеников пострадали, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
"В результате неосторожного обращения с оружием погиб один человек, 11 человек пострадали, все они в настоящее время госпитализированы", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел в компьютерном классе сельской школы Агвали Цумадинского района. В настоящее время оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. По официальным данным МВД Дагестана, в классе взорвалась граната.
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