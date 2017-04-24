Авиапассажир пытался вывезти из России наконечники копий VII–IV веков до н.э.

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В багаже пожилого россиянина, летевшего из Москвы в Тель-Авив, обнаружили крупную коллекцию незадекларированного антиквариата, в том числе наконечники копий VII–IV веков до н.э. Авиапассажир сообщил, что вез экспонаты для собственной коллекции.