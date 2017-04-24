Авиапассажир пытался вывезти из России наконечники копий VII–IV веков до н.э.
В багаже пожилого россиянина, летевшего из Москвы в Тель-Авив, обнаружили крупную коллекцию незадекларированного антиквариата, в том числе наконечники копий VII–IV веков до н.э. Авиапассажир сообщил, что вез экспонаты для собственной коллекции.
Сотрудники домодедовской таможни изъяли у 65-летнего россиянина, летевшего из Москвы в Тель-Авив, незадекларированный антиквариат, говорится в сообщении ФТС России.
В ходе досмотра таможенники обнаружили шкатулку, портсигар, сервировочные стопки и сливочник XIX–XX веков, железные наконечники копий VII–IV веков до нашей эры и медаль XIX века "В память царствования императора Александра III".
Авиапассажир объяснил, что вывозит в Израиль экспонаты для собственной коллекции. Экспертиза установила, что предметы относятся к категории культурных ценностей.
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