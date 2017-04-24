СКР возбудил дело после взрыва гранаты в Дагестане

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По факту взрыва гранаты в компьютерном зале в дагестанском селении Агвали возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот взрывчатки". Школьник, который принес гранату в зал, утверждает, что нашел ее на улице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот взрывчатки" после взрыва гранаты в компьютерном зале в дагестанском селе. Об этом TVC.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Взрыв ручной гранаты произошел в селении Агвали Цумадинского района республики в помещении, оборудованном под компьютерный зал. В результате пострадали 11 подростков, один из которых от полученных ранений скончался.

С ребенком, который принес гранату в зал, работают следователи. Он утверждает, что нашел снаряд на улице.

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