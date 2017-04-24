МОК лишил бронзы российскую легкоатлетку Чернову

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Российская легкоатлетка Чернова лишилась бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине из-за положительного результата на запрещенное вещество туринабол. МОК требует пересмотреть результаты соревнований.

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российскую легкоатлетку Татьяну Чернову из-за перепроверки допинг-пробы, передает ТАСС.

Перепроверка дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. На этом основании Чернова должна вернуть бронзовую медаль, заработанную в семиборье на Олимпийских играх-2008 в Пекине.

МОК предложил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) изменить результаты соревнования.

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