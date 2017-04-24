Олланд поддержал Макрона во втором туре выборов

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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во втором туре президентских выборов поддержит кандидатуру Эмманюэля Макрона. В ходе первого тура кандидат от движения "Вперед" набрал 23,75% голосов. Второе место заняла Марин Ле Пен с 21,53% голосов.

Франсуа Олланд поддержал кандидатуру Эмманюэля Макрона на президентских выборах. По словам французского лидера, он проголосует за него во втором туре.

Олланд также подчеркнул, что участие Марин Ле Пен во втором туре несет риски для всей Франции.

"У ультраправых своя история, свои методы", - приводит слова Олланда France 24.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел в воскресенье. Макрон набрал 23,75% голосов избирателей. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 21,53% французов. Остальные кандидаты не прошли во второй тур. Он намечен на 7 мая.

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