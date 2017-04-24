В Алма-Ате эвакуировали всех пассажиров метро из-за звонка о бомбе
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В Алма-Ате со всех станций метрополитена эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о бомбе.
Пассажиров метрополитена Алма-Ате эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании, передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы городского департамента внутренних дел Салтаната Азирбека.
"Со всех станций метрополитена производится эвакуация людей. Некоторое время назад поступило анонимное сообщение о заминировании", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется розыск того, кто совершил звонок. В метро работают сотрудники оперативных служб.
Метрополитен Алма-Аты был открыт в 2011 году и насчитывает 9 станций.