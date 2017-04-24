На Пхукете десятилетний россиянин упал с парашюта в море

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На Пхукете россиянин пострадал при падении с парашюта в море (с парасейла). По данным местных СМИ, пострадавшему всего 10 лет.

Десятилетний россиян пострадал в результате падения с парасейла (парашюта, прикрепленного к катеру) в Таиланде. Инцидент произошел на популярном среди русских туристов пляже Карон на Пхукете. Об этом сообщает местное издание The Phuket News.

По данным полиции, ребенок упал в воду с двухметровой высоты. Серьезных травм он не получил и уже выписан из больницы. По словам капитана катера, инцидент произошел из-за того, что на гребной винт судна намотался пакет. Это привело к остановке двигателя и падению парашюта с мальчиком и инструктором.

Издание отмечает, что полиция пока не решила, предъявлять ли обвинение владельцам аттракциона.

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