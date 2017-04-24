Актер из "Интернов" погиб, выпав из окна квартиры в Москве

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В Москве погиб 35-летний американский актер Казимир Лиске, исполнивший эпизодическую роль в сериале "Интерны". Мужчина выпал из окна московской квартиры.

Столичные следователи начали проверку по факту смертельного падения из окна американского актера Казимира Лиске, говорится в сообщении московского ГСУ СКР.

По данным следствия, утром 24 апреля около дома на улице Восточной было обнаружено тело мужчины с ушибами, характерными при падении с высоты. Его госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице.

35-летний Казимир Лиске родился в США, в 2004 году поступил во МХАТ. Помимо сериала "Интерны" он снялся в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура".

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