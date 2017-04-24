Путин сравнил себя с морским ангелом, поедающим чертей
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Владимир Путин сравнил свою работу с жизнью морских ангелов и чертей. Фильм о них президенту показали на заседании Русского географического общества. Посмотрев на то, как морские ангелы поедают морских чертей, Путин заметил, что это очень похоже на то, чем приходится заниматься ему.
Президент России Владимир Путин заинтересовался кадрами жизни под водой, которые ему показали в ходе заседания Русского географического общества, передает "Интерфакс".
Путину показали момент, где медуза морской ангел поедает другую под названием морской черт.
"Морской ангел поедает чертика, да?" - задал уточняющий вопрос президент. Ему ответили, что в этом случае "добро съедает зло".
"Это так близко к тому, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы и нас никто не съел. Оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит - очень полезно", - подчеркнул президент.
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