Путин сравнил себя с морским ангелом, поедающим чертей

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Владимир Путин сравнил свою работу с жизнью морских ангелов и чертей. Фильм о них президенту показали на заседании Русского географического общества. Посмотрев на то, как морские ангелы поедают морских чертей, Путин заметил, что это очень похоже на то, чем приходится заниматься ему.