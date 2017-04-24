Гранату в компьютерный клуб принес сын владельца заведения

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По данным властей Дагестана, гранату, которая взорвалась в компьютерном клубе в селении Агвали, принес не школьник, а 20-летний сын владельца заведения. Об этом сообщил председатель правительства республики Рамазан Джафаров. По его слова, правоохранители тем не менее рассматривают версию о случайном подрыве гранаты.

Один несовершеннолетний погиб, еще 10 с травмами госпитализированы в результате подрыва боевой гранаты в компьютерном зале дагестанского селения Агвали. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё случилось несколько несколько часов назад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, оружие нашел на улице и принес в помещение один из подростков. Об этом он сам рассказал правоохранителям после задержания. Для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Минздрава.

"По поручению Министра здравоохранения В­ероники Скворцовой в Дагестан вылетят главный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев и заведующий отделением реанимации-а­нестезиологии Санкт-Петербургск­ого государственного педиатрического медицинского университета Минз­драва России Евгений ­Фелькер, чтобы на месте оказывать содействие республиканским специалистам в лечении детей, пострадавших в результате взрыва в школе в одном из селений Республики Дагестан", - сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.