Путин призвал различать борьбу с коррупцией и саморекламу авантюристов

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Российские власти продолжат активную борьбу с коррупцией и не позволят различным авантюристам использовать эту проблему в своих целях. Владимир Путин заявил об этом, выступая на заседании Совета законодателей. Также участники заседания обсудили проблемы нелегальной миграции, монополизма торговых сетей.

Совет законодателей пятый год подряд собирается в Таврическом дворце. Историческое здание в центре северной столицы – как символ преемственности. Именно здесь 111 лет назад начала свою работу первая Государственная дума страны. За более чем вековую историю изменились и сами законы, и принципы работы парламента. Но проблемы во многом остались те же. Одной из ключевых тем обсуждения стала борьба с коррупцией, передает "ТВ Центр".

"Борьба с коррупцией у нас — одно из ключевых направлений укрепления государственности. Это проблема, с которой сталкивается не только наша страна, многие страны мира. На каком-то этапе она действительно была чуть ли не одной из основных, потому что проявления подобного рода подтачивают само доверие граждан к органам власти, к государству как таковому. Это первое. И мы будем продолжать последовательно это делать. И будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу. Будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией", - заявил Путин.

При этом важно различать тех, кто действительно готов бороться с откатами и взятками, а для кого это лишь политический инструмент. Как это было на той же Украине, когда в 2014 году тема коррупции стала главным политическим лозунгом Майдана. Однако по факту финансовых преступлений в стране меньше не стало, а затянувшийся конфликт в Донбассе заставляет людей тысячами покидать страну. Тему трудовой миграции подняли парламентарии Тверской области. Там предложили запретить ставить на учет иностранного гражданина, если на него приходится менее 5 квадратных метров жилья. Это позволит избавиться от так называемых "резиновых квартир и хостелов", которые регистрируют приезжих сотнями. Президент инициативу поддержал.

"Вся проблема требует нашего постоянного внимания и совершенствования механизмов ограничения граждан Российской Федерации от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере, в защите их законных интересов на рынке труда, на предоставление социальных услуг, которые, конечно, ставятся под сомнение с учётом тех проблем, которые порождаются большим количеством приезжих", - сказал президент.

При этом нельзя забывать и про экономику: предприятия нуждаются в постоянном притоке рабочей силы, а значит, важно найти баланс между интересами общества и бизнеса. Севастопольские депутаты попросили президента разобраться с профессиональным статусом школьных врачей. Которые, согласно законодательству, являются не медиками, а сотрудниками образовательного учреждения. Как результат – низкая зарплата и отсутствие медицинского стажа.

Про школы, а точнее все среднее образование, говорили и на заседании попечительского совета Русского географического общества. Интерес к науке в последнее время растет – это заметно по числу желающих написать географический диктант, в прошлом году свои знания решили проверить без малого 190 тысяч россиян. Но уровень подготовки студентов и школьников зачастую оставляет желать лучшего.

"Порой ребята быстрее отвечают на вопрос, где находится Гранд-Каньон и другие мировые достопримечательности и памятники природы, чем, например, наш Баргузинский заповедник. В этой связи особо актуальны такие положения концепции, как включение урока географии родного края в курс 8-9 классов и возвращение географии во все классы средней и старшей школы, причём с 6-го по 10-ый - не меньше, чем два часа в неделю", - сказал Путин.

Вернуть могут и вступительные экзамены по географии, если речь идет о таких специальностях как регионоведение, международные отношения или туризм. А чтобы поднять престиж науки президент предложил учредить в России День географа. В конце концов, география пригодится не только в профессии, но и в обычной жизни: в завершении встречи члены совета дали президенту рекомендации, куда отправиться рыбачить в следующий раз. Самая чистая вода – в дельте Волги.

Анна Пешехонова, Юлия Олейник. "ТВ Центр".