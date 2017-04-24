Председатель ПАСЕ под давлением извинился за поездку в Сирию

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт назвал ошибкой свою поездку в Сирию. Такое заявление он сделал фактически под давлением Украины.

Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту пришлось оправдываться и извиняться за свой визит в Сирию, передает "ТВ Центр". Поводом стала бурная реакция представителя Украины. Выступая на сессии в Страсбурге, он заявил, что все делегации в ПАСЕ якобы шокированы таким поступком Аграмунта. Теперь Киев намерен добиваться отставки председателя организации из-за его "пророссийской" позиции. В ходе заседания Аграмунт назвал свой визит в Сирию ошибкой и сообщил, что уже представил все объяснения по этому поводу на совещании Бюро ПАСЕ



"Должен сказать следующее: эта поездка была ошибкой, я признаю это, учитывая её последствия. Я приношу извинения за эту ошибку. Она заключалась в том, что я недооценил реакцию на это посещение в рядах Ассамблеи. С самого начала своего мандата я провел 50 поездок, и в результате ни одной из них не возникло таких проблем. Я признаю критику обоснованной, поскольку этот визит, сама форма, в которой он проходил, и тот вид, в котором его представили СМИ, — всё это поставило перед ПАСЕ сложные вопросы", - заявил Аграмунт.

Несколько представителей ПАСЕ и её председатель Педро Аграмунт вместе с депутатами российской Госдумы побывали в Сирии в конце марта. Парламентарии встретились с президентом Башаром Асадом и посетили пункт базирования Хмеймим, где оценили работу российского Центра по примирению враждующих сторон. В Госдуме реакцию Украины на эту поездку Аграмунта уже назвали истерикой.