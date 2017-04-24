Бывшая журналистка Fox News стала новым пресс-секретарем Госдепа

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Хизер Нойерт, бывшая корреспондентка телеканала Fox News, назначена официальным представителем госдепартамента США.

Бывшая журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт стала новым официальным представителем Госдепартамента США, передает "Интерфакс".

"Госдепартамент рад приветствовать Хизер Нойерт в качестве нового официального представителя", - говорится в сообщении.

Нойерт более 15 лет проработала в журналистике, писала о внешней и внутренней политике. В частности, освещала события 11 сентября, военные действия в Ираке, ситуации в Дарфуре и Судане.

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