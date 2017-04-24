Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов

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Российский отряд космонавтов покидают три человека: Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин. Ранее сообщалось, что несколько опытных космонавтов могут покинуть российский отряд по собственному желанию или по состоянию здоровья.

Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" исключила из отряда космонавтов трех членов экипажа - Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта - испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта - испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", - говорится в сообщении.

Решение об исключении трех космонавтов из отряда было принято 21 апреля по итогам заседания.

Ранее сообщалось, что несколько опытных космонавтов могут покинуть российский отряд по собственному желанию или по состоянию здоровья.

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