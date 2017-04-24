Москвичи смогут увидеть звездный дождь утром 6 мая

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Жители и гости Москвы в мае смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. Пик "дождя" придется на ранее утро 6 мая.

Москвичи смогут увидеть в небе над столицей метеорный поток Эта-Аквариды. Пик астрономического явления придется на ранее утро 6 мая, сообщает агентство "Москва".

В Московском планетарии пояснили, что Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы, вдали от городских огней.

Активность метеорного потока Эта-Аквариды сохранится до 28 мая. В ясные безоблачные ночи можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час, а в ночь максимума, 6 мая, - до 55 метеоров.

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