МВД : взорвавшаяся в Дагестане граната выпала из рук одного из детей

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Один несовершеннолетний погиб и, по предварительной информации, еще 10 с травмами госпитализированы в результате подрыва боевой гранаты в компьютерном зале дагестанского селения Агвали. Трагическая случайность или результат злого умысла - это сейчас выясняют специалисты. Установлено, что боеприпас в помещение принес подросток.

Это кадры из компьютерного клуба, где днем взорвалась, по предварительным данным, граната. На месте погиб один подросток, ученик пятого класса. По данным следствия, гранату или взрывное устройство небольшой мощности в клуб принес его приятель, передает "ТВ Центр".

"Подросток 2003 года рождения нашёл возле речки гранату неустановленного образца. Принес ее в компьютерный зал и передал своему однокласснику, у которого она выпала из рук. Закатилась под стол, где и произошел взрыв", - сообщил и.о. начальника пресс-службы ГУ МВД по республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев.

Версию теракта в правоохранительных органах не рассматривают. Основная версия - несчастный случай. Подросток, который принес в клуб опасную находку, не пострадал. Сейчас задержан. Сейчас с ним общаются психологи и следователи.

"Возбуждено уголовное дело по факту взрыва гранаты в помещении компьютерного зала по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности" и частью первой статьи 222 "Незаконный оборот взрывных устройств", - рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Егор Балашов.

Взрыв прогремел в отдаленном селении Агвали Цумадинского района Дагестана. Ранены 10 человек, в основном подростки, которые пришли в компьютерный клуб после школьных уроков. Троих на вертолете Росгвардии переправили в больницы Махачкалы.

Один из подростков, которого перевезли в Махачкалу, получил серьезные ранения грудной клетки. Двое других - черепно-мозговые травмы. Их состояние тяжелое, перелет подростки перенесли хорошо.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".