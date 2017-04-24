Московский стенд открылся на промышленной выставке в Ганновере

Теги: Наука германия выставка

В Германии открылась международная промышленная ярмарка "Ганновер Мессе". Российскую столицу там представляют двадцать компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию. На стенде Москвы выступят руководители технопарков, которые освоили самые конкурентоспособные проекты.

Собираясь в путешествие в будущее, не забудьте взять аккумулятор, чтобы поместить его в машину. Но главное, наденьте обувь поудобнее. Если сядет батарея, придется покрутить педали — это поможет еще немного подзарядить аккумулятор. В будущем почти все автомобили, даже грузовики, питаются от розетки, передает "ТВ Центр". А некоторые ещё и без водителя обходятся: одни ездят на автопилоте, другие даже неполадки находят и устраняют сами.

И если до восстания машин есть время, то роботы уже готовы к революции. Недавно один обыграл чемпиона мира по шахматам. А один, по имени Форфеус предпочитает настольный теннис. Японские учёные заставили его и думать, и двигаться в игре, как человек. Хотя чаще роботов всё же учат не играть, а работать.

Мы подумали о завтрашнем дне еще вчера, самоуверенно заявляют создатели электронного пёсика по кличке Энимал. Он хорошо видит, ходит, лазает по лестницам и дает лапу. Но его основная функция - фиксировать сбои в работе оборудования на нефтяных платформах. Впрочем, совсем заменить человека на предприятии не получится. К счастью, наверное. Но работать ему будет очень комфортно.

Инновации родом из российской столицы в этом году снова представлены на Hannover Messe. На этот раз на московском стенде представлены 20 производителей.

Светодиодное освещение для торговых объектов, станции скорой помощи, которые можно размещать прямо на Москве-реке — утром изобретения столичных ученых продемонстрировали Денису Мантурову. Министр промышленности России считает, что у Москвы высокий потенциал. Причем, не только на отечественном рынке.

Многомиллионный контракт с канадской кампанией заключила московская фирма, которая производит интерактивные панели. А систему, выявляющую сбои в работе подстанций, уже используют в Прибалтике и Казахстане.

Повышенный интерес иностранцев к московским разработкам изобретатели объясняют просто: из-за курса валют покупать в России стало выгодно. Важно, что это не только придумано, но и сделано в российской столице. И "Made in Moscow" теперь не просто слова. Под этим брендом открылась компания, продвигающая столичных производителей за рубежом. В том числе и благодаря её работе в понедельник заключили 20 соглашений с иностранными компаниями на общую сумму 100 миллионов долларов.

Евгения Карих, Владимир Черных. "ТВ Центр", Германия, Ганновер.