США ввели санкции в отношении сирийских ученых

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США ввели санкции против более 270 сирийских ученых. По мнению американских властей, они работали над химическим оружием, начиная с 2012 года. Ранее в провинции Идлиб в результате химатаки пострадали около 100 человек. США обвинили в использовании отравляющих веществ власти Сирии.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра, которые по мнению США, имеют отношение к предполагаемой химической атаке в провинции Идлиб, передает ТАСС.

"Этот 271 сотрудник ЦНИИ занимался исследованиями в области химии и связанными дисциплинами, а также участвовал в программе по разработке химического оружия ЦНИИ начиная с 2012 года", - сообщили в Минфине США, отметив, что не намерены мириться с использованием химического оружия.

В результате химатаки в провинции Идлиб 4 апреля пострадали около 100 человек. В ответ на это американские военные нанесли удар ракетами "Томагавк" по сирийской базе Шайрат. В результате атаки погибли пятеро военных, девять мирных жителей, ранения получили 13 женщин и детей.

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