Уровень безработицы на Украине вырос до 11%
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Количество безработных на Украине составляет 1,9 миллиона человек из 18 миллионов трудоспособных граждан. Об этом заявил вице-премьер украинского правительства Павел Розенко.
Реальный уровень безработицы на Украине, по мнению властей страны, составляет более 11% — 1,9 миллиона человек из 18 миллионов трудоспособных граждан. Такие данные привел вице-премьер Павел Розенко в эфире канала ZIK.
По его словам, 400 тысяч человек зарегистрированы в Центрах занятности и имеют право на пособие по безработице.
В начале апреля Розенко на своей странице в Facebook оценивал уровень безработицы на уровне 1,7 - 1,8 миллиона человек, то есть около 9%.
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