Уровень безработицы на Украине вырос до 11%

Теги: Украина безработица киев

Количество безработных на Украине составляет 1,9 миллиона человек из 18 миллионов трудоспособных граждан. Об этом заявил вице-премьер украинского правительства Павел Розенко.

Реальный уровень безработицы на Украине, по мнению властей страны, составляет более 11% — 1,9 миллиона человек из 18 миллионов трудоспособных граждан. Такие данные привел вице-премьер Павел Розенко в эфире канала ZIK.

По его словам, 400 тысяч человек зарегистрированы в Центрах занятности и имеют право на пособие по безработице.

В начале апреля Розенко на своей странице в Facebook оценивал уровень безработицы на уровне 1,7 - 1,8 миллиона человек, то есть около 9%.

Читайте также:

Украинские вандалы разрушили памятник Неизвестному офицеру

Выпавший снег показал плачевное состояние украинской энергетики