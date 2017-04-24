Путин и Атамбаев обсудили отношения России и Киргизии

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщает "ТВ Центр". Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества наших стран в политической и торгово-экономической областях.

Россия и Киргизия тесно взаимодействуют друг с другом, в том числе, в рамках Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. Беседа прошла по инициативе киргизской стороны.