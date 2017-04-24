Ле Пен отказалась от "Национального фронта" на время выборов

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Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен временно отошла от дел партии, чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов. 7 мая ее конкурентом будет Эмманюэль Макрон.

Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальный фронт", взяла отпуск и временно отошла от руководства партией, чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов, передает ТАСС.

"Сегодня вечером я уже не кандидат от "Национального фронта", я - кандидат на президентских выборах, который хочет объединить людей вокруг программы ради надежды, процветания и безопасности всех французов. Я буду чувствовать себя свободнее, но, главное, я стану выше партийных соображений. Думаю, что это важный шаг", - заявила она.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. За должность главы государства будут бороться кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

По мнению зрителей канала "ТВ Центр", победу во втором туре одержит Ле Пен. Согласно опросу, который проводился на сайте TVC.RU для программы "Право голоса", в победе лидера "Нацфронта" уверены 55% респондентов.

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