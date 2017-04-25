В большинстве районов Луганска восстановлено электроснабжение

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Энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска. Ранее Киев перестал поставлять электричество городу.

В Луганске восстановлено энергоснабжение большинства районов. Город был обесточен в полночь, передает "ТВ Центр".

Накануне в Киеве заявили, что намерены отключить от энергоснабжения якобы за долги Луганскую провозглашенную республику. В ответ власти ЛНР сообщили, что регион без света не останется. Коммунальные службы возобновили подачу электричества уже через час. При этом в других населенных пунктах проблем не было - ненадолго оставались отключены Алчевск и Перевальск.

Угрозы оставить без электричества местных жителей звучат из украинского кабинета министров и в адрес ДНР.

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