08:00, 25 апреля 2017

Генконсульство России подтвердило смерть россиянки в Орегоне

Теги:  В мире  убийство  сша

Российские дипломаты подтвердили смерть россиянки Анны Репкиной в штате Орегон. По предварительным данным, она скончалась в ходе бытовой ссоры.

Российское генконсульство в Сан-Франциско подтвердило информацию об убийстве россиянки. Тело девушки обнаружили в пригороде Портленда, передает "ТВ Центр".

Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. 27-летняя Анна Репкина прилетела в Калифорнию около двух месяцев назад. По подозрению в убийстве уже задержан её возлюбленный -  местный житель Уильям Харгроуф. Кроме Анны, он встречался ещё с одной женщиной. По данным следствия, причиной преступления стала бытовая ссора.

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