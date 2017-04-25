Генконсульство России подтвердило смерть россиянки в Орегоне

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Российские дипломаты подтвердили смерть россиянки Анны Репкиной в штате Орегон. По предварительным данным, она скончалась в ходе бытовой ссоры.

Российское генконсульство в Сан-Франциско подтвердило информацию об убийстве россиянки. Тело девушки обнаружили в пригороде Портленда, передает "ТВ Центр".

Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. 27-летняя Анна Репкина прилетела в Калифорнию около двух месяцев назад. По подозрению в убийстве уже задержан её возлюбленный - местный житель Уильям Харгроуф. Кроме Анны, он встречался ещё с одной женщиной. По данным следствия, причиной преступления стала бытовая ссора.