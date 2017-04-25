Легендарный хоккеист Владислав Третьяк празднует 65-летие

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Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, легендарный вратарь Владислав Третьяк во вторник празднует 65-летие. Его называют лучшим хоккеистом XX века. За свою карьеру Третьяк выиграл все награды, о каких только может мечтать спортсмен. На его счету более полутысячи матчей и десятки побед на мировых чемпионатах.

Владиславу Третьяку идёт все: и хоккейная форма, и строгий костюм. В его кабинете в Госдуме весьма строгая обстановка. Но вскоре выясняется, что здесь лежат несметные сокровища, увидеть которые мечтают миллионы, передает "ТВ Центр".

Он хранит и маски, и первую форму - из-за неё ведь и пошел в хоккей. Бережёт армейский китель с наградами. Если честно, то медалей у Владислава Третьяка столько, что они еле помещаются в спортивной сумке.

Уникальные кадры - Третьяк впервые выходит на лёд в составе сборной Советского Союза. К всеобщему изумлению. Ведь это был чемпионат мира. То, что перед выходом от страха тряслись коленки, Третьяк не скрывает. Да, в тот раз проиграли. Но затем началась эпоха легендарных побед. Тарасов знал, кого он так долго готовил.

"Когда я пришел, мне Тарасов сказал: "Ну что, полуфабрикат, будем работать. Если выживешь, будешь великим. Если не выживешь, извини, завтра в шахту", - рассказал Третьяк.

Сейчас он сам гоняет мальчишек, как сидоровых коз. До седьмого пота, до слез. Ежегодно открывает катки по всей стране. По себе знает - хоккей меняет жизнь, делает человеком. Третьяк твердит, как заклинание: все его победы и награды благодаря команде. Ни одна звезда, ни две и даже ни три, сколько бы им ни платили, не смогут добыть золото, если не будут как единое целое.

Эпоху знаменитой "красной машины" помнят многие. В Канаде перед Третьяком до сих пор встают на колени. А он вспоминает, как вся сборная после очередной победы чуть не погибла - по пути домой, в тихом уютном Выборге.

"Мы хотели выйти и пообщаться. И когда мы вышли из вагона, все хотели нас потрогать. У кого рукав оторвали. Нас чуть под поезд не сбросили. И мы обратно вернулись, потому что выйти невозможно было, понимаете? А люди с любовью, с улыбкой на нас смотрели. Но это толпа!" – вспоминает Третьяк.

Третьяк по-прежнему бьется - за то, чтобы во всех домах кричали "Гол!", чтобы чемпионский кубок был только у нас. И пусть перекрывают движение, главное - победа. Его опора - жена. Его надежда - внук. Тоже вратарь. Его мечта - победа на Олимпиаде. Наверняка сбудется. Ведь во вторник в кругу многочисленных друзей юбиляр загадает именно это желание.

Ольга Стрельцова, Евгений Рыбин, Александр Козликин, "ТВ Центр".