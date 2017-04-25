Теги: В мире кндр стрельба учения

КНДР провела масштабные учения со стрельбами на востоке страны. Эти маневры приурочены к 85-й годовщине основания Корейской народной армии. Отмечается, что на тренировках присутствовал глава государства Ким Чен Ын.

На востоке КНДР прошли масштабные учения со стрельбами в честь 85-й годовщины основания Корейской народной армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

"Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье", - говорится в сообщении. Отмечается, что на тренировках присутствовал глава государства Ким Чен Ын.

Ранее в марте-апреле КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, которые, как предполагается, могут нести ядерный заряд. Проводить подобные испытания Северной Корее запрещают резолюции ООН.

Читайте также:

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом за "лесть" США

Российские военные опровергли стягивание техники к границе КНДР

СМИ: в КНДР приостановлена подготовка к ядерному испытанию

Трамп не может определиться с политикой в отношении КНДР

В Кремле призвали не давить на КНДР санкциями