На востоке КНДР прошли масштабные учения со стрельбами
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КНДР провела масштабные учения со стрельбами на востоке страны. Эти маневры приурочены к 85-й годовщине основания Корейской народной армии. Отмечается, что на тренировках присутствовал глава государства Ким Чен Ын.
На востоке КНДР прошли масштабные учения со стрельбами в честь 85-й годовщины основания Корейской народной армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
"Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье", - говорится в сообщении. Отмечается, что на тренировках присутствовал глава государства Ким Чен Ын.
Ранее в марте-апреле КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, которые, как предполагается, могут нести ядерный заряд. Проводить подобные испытания Северной Корее запрещают резолюции ООН.
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