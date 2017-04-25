США сократят финансовую помощь Украине на 68,8%

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В новом плане бюджета США на 2018 год говорится о сокращении международной помощи Украине на 68,8% - до 177 миллионов долларов. Реструктуризация включает переливание финансовых средств из программы помощи на развитие в программу, тесно связанную с целями национальной безопасности.

Администрация США намерена сократить международную помощь Украине на 68,8%. Об этом, как сообщает "Интерфакс", говорится в обнародованном в марте плане бюджета на 2018 год.

Согласно 15-страничному бюджетному документу Госдепартамента, который был получен Foreign Policy, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, тесно связанную с целями национальной безопасности.

Изначально объемы помощи для Украины на 2018 год должны были составлять более 570 миллионов долларов. Однако в новом проекте бюджета, предусматривающим сокращение на треть помощи странам на пути развития, говорится об уменьшении финансирования до 177 миллионов.

Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что одной из главных тем и целей политики США в этой стране долгое время было поощрять Киев двигаться в направлении европейских институтов.

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