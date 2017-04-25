Москвич напал на сына с нунчаками и электрошокером

Теги: полиция угроза Происшествие москва

В квартире в центре столицы мужчина напал на своего сына с нунчаками и электрошокером. Инцидент произошел на Новокузнецкой улице. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

Мужчина напал на сына с нунчаками и электрошокером в квартире в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел на Новокузнецкой улице.

"В полицию позвонил 28-летний мужчина, проживающий по указанному адресу, и заявил, что его 55-летний отец угрожал ему убийством, ударил нунчаками в голову и руку, а также несколько раз ударил электрошокером", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством.