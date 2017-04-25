Россия доставила более 12 тонн гумпомощи жителям Сирии

Теги: минобороны помощь Сирийский конфликт

В Сирии российские военные за минувшие сутки передали жителям провинций Алеппо и Латакия около 12 тонн гуманитарных грузов. Это продуктовые наборы и питьевая вода. Помощь получили почти четыре тысячи человек. Такая поддержка дает возможность людям полностью сосредоточиться на восстановлении своих домов и других объектов.

Некогда респектабельный туристический центр "Андалузия" сегодня мало похож на комфортный курорт. Более 5 лет выполнял роль пограничного бастиона, передает "ТВ Центр". Во время боев за Алеппо оказался в центре фронта. С одной стороны – террористы. С другой – армия. Несколько раз переходил из рук в руки. Танцплощадка, престижные апартаменты, бассейн. Все побито осколками. Власти города пытаются объект стратегический вновь сделать объектом туристическим. Лучшим в Алеппо.

"Планируем закончить ремонт и открыть двери нашего туристического комплекса уже через три месяца. Деньги есть, нашли инвестора. Так что летом ждем первых посетителей", - рассказал инженер туристического комплекса Хасан Тарабиши.

В Алеппо почти на каждой улице мирные жители заделывают выбоины от снарядов, шпаклюют и штукатурят стены. Люди вернулись в свои квартиры. И теперь, не дожидаясь маляров и каменщиков, сами приводят их в порядок. Государство привлекает инвесторов. Обещает льготные кредиты. На такой колоссальный объем работ нужны и внушительные ресурсы.

Восстановление восточных кварталов идет быстро. Разумеется, насколько это возможно в городе, наполовину уничтоженном войной. Рядом с разрушенными домами – уже полностью отремонтированные.

Профессиональные строители нарасхват. Поэтому почти на каждой площадке рядом со взрослыми можно встретить и детей. Одни пытаются заработать, чтоб прокормить семью. У других отцы воюют с боевиками. И мальчики пока за старших.

Городу не хватает не только квалифицированных специалистов, но и стройматериалов. Алеппский завод, который когда-то производил третью часть цемента в стране, не работает. Он, как и туристический комплекс, был захвачен боевиками. Сильно поврежден. Капитальные бетонные конструкции сегодня выпускать негде. Поэтому их заменили немудреными в производстве шлакоблоками.

Технология - кустарная. Качество – не высший сорт. Но и эти кирпичи увозят раньше, чем они успевают высохнуть. "Я думаю, скоро придется нанимать еще помощников и работать круглосуточно. Очень много заказов. В одну смену не справляемся", - отметил хозяин фабрики Шариф Сраа.

В списке особо важных – школы и больницы. Частный бизнес, разоренный войной, такие объекты не потянет. Финансирование строительства берут на себя власти Сирии.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.