СМИ сообщили о возобновлении меморандума США и России по Сирии

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Россия возобновила действие меморандума с США по предотвращению инцидентов в небе Сирии, утверждают СМИ. Это якобы произошло на следующий день после визита в Москву американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.

США обращались к России с просьбой восстановить действие механизма по предотвращению инцидентов в небе Сирии, которое было приостановлено Москвой после американской ракетной атаки на сирийский аэродром "Шайрат". Просьбу озвучил госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе визита в Москву. В результате российская сторона 13 апреля возобновила действие меморандума, пишет газета "Известия".

В России отметили, что этот шаг прежде всего продиктован потребностью самих США в координации в сирийском небе. По словам члена Совфеда Игоря Морозова, Вашингтон понимает, что стратегическая инициатива в сирийском небе находится в руках российских ВКС.

Действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации было приостановлено Россией 7 апреля. Это произошло после того, как американская сторона нанесла более 50 ударов крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс. Так США отреагировали на инцидент с якобы применением химоружия, в котором обвинили сирийские власти. СМИ отмечали, что эта атака привела к смерти более 80 человек. При этом в Москве отмечают, что речь могла идти либо о провокации, либо о том, что сирийская ракета попала в склад с химическим оружием, принадлежащий боевикам.

На следующий день после визита Тиллерсона в Москву официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что механизм по предотвращению инцидентов в воздухе вновь запущен. Это произошло 13 апреля. Однако в российском дипломатическом ведомстве не подтвердили эту информацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 апреля заявил, что действие меморандума возобновят только, если со стороны Вашингтона не повторятся непредсказуемые действия.

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