Изберут ли французы Марин Ле Пен: мнение эксперта

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Чью сторону - Ле Пен или Макрона - готовы принять большинство французов? Какой политики ждут граждане от будущего лидера страны? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил специалист по Франции Игорь Бунин.