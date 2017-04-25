09:41, 25 апреля 2017

Изберут ли французы Марин Ле Пен: мнение эксперта

Теги:  выборы  франция  События. 25-й час

Чью сторону - Ле Пен или Макрона - готовы принять большинство французов? Какой политики ждут граждане от будущего лидера страны? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил специалист по Франции Игорь Бунин.

Итоги первого тура выборов президента Франции стали главной темой программы "События. 25-й час". Руководитель Центра политических технологий, один из ведущих российских специалистов по современной Франции Игорь Бунин ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

Читайте также:

Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре выборов во Франции

Ле Пен обозвала Макрона слабаком

Песков: Россия намерена выстраивать добрые отношения с Францией

Новости по теме Выборы президента Франции

Другие новости

В других СМИ