Изберут ли французы Марин Ле Пен: мнение эксперта
Теги: выборы франция События. 25-й час
Чью сторону - Ле Пен или Макрона - готовы принять большинство французов? Какой политики ждут граждане от будущего лидера страны? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил специалист по Франции Игорь Бунин.
Итоги первого тура выборов президента Франции стали главной темой программы "События. 25-й час". Руководитель Центра политических технологий, один из ведущих российских специалистов по современной Франции Игорь Бунин ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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