В МИД упразднили должность уполномоченного по правам человека

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В МИД России приняли решение упразднить должность уполномоченного по правам человека. Это произошло после ухода занимавшего этот пост Константина Долгова в администрацию президента. Все полномочия аппарата передадут департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

В МИД России расформировали аппарат уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Такой шаг был предпринят после ухода экс-руководителя подразделения Константина Долгова в администрацию президента, пишет газета "Известия".

Теперь все полномочия аппарата передадут департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ), которым руководит Анатолий Викторов.

Сам Долгов отказался от комментариев, отметив, что было бы неэтично сотруднику администрации президента говорить о происходящем в МИД.

Ранее Долгов занял в администрации главы государства должность заместителя руководителя управления по общественным проектам.