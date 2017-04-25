Москвич задушил девушку и выпрыгнул из окна в Конькове

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Молодой человек в ссоре задушил девушку, а затем выпрыгнул из окна шестого этажа жилого дома на юго-западе Москвы. После падения он был госпитализирован с переломами основания черепа и позвоночника. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Молодой человек задушил девушку и выпрыгнул из окна шестого этажа жилого дома на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел по адресу: улица Профсоюзная, дом 75, корпус 1.

"Полицейские выяснили, что в квартире по указанному адресу молодой человек в ссоре задушил девушку, а потом выпрыгнул из окна. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве", - говорится в сообщении. Молодой человек был госпитализирован с переломами основания черепа и позвоночника.

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