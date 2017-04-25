Обама займется подготовкой новых лидеров для изменения мира

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​Экс-президент США Барак Обама впервые выступил перед публикой с тех пор, как покинул свой пост. Слушателями его речи стали студенты Чикагского университета. Бывший глава Белого дома рассказал о планах начать готовить молодежь к политической деятельности. В частности, он подчеркнул, что намерен помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли "начать менять мир".

Бывший президент США Барак Обама заявил, что намерен заняться подготовкой молодежи к политической деятельности. Об этом он рассказал студентам Чикагского университета. Это было первое выступление экс-главы Белого дома с тех пор, как он покинул свой пост, пишет "Интерфакс".

Новые кадры будут готовиться, в том числе в сферах судебных реформ и финансирования политики, так как, по мнению Обамы, это те направления, которые мешают противостоять вызовам и добиваться прогресса. Кроме того, он рассчитывает помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли "принять эстафету и начать менять мир".

Также Обама посоветовал слушателям быть осмотрительнее с селфи, которые они выкладывают в сеть, и слушать замечания оппонентов. Кроме того, он затронул проблемы личного характера. В частности, он дал совет, как уберечься от страданий в семейной жизни. По его словам, необходимо слушать супруга для того, чтобы понять, а не для того, чтобы дать ответ.

Вместе с тем, Обама не затрагивал темы своего президентства, а также деятельности нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Как отмечала газета The Washington Post, после сложения полномочий президента Барак Обама находился на тихоокеанском острове Тетиароа.

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