Власти ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения

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В большинстве районов Луганска восстановлено электроснабжение. Город был обесточен в полночь по решению Киева. Как сообщили представители "Укрэнерго", на такой шаг они пошли якобы из-за накопившихся долгов со стороны ЛНР. Впрочем, в "украинском блэкауте" город оставался недолго.

Не так страшен блэкаут, как угрожал Киев. Ровно в полночь Украина оставила Луганскую народную республику без электричества, но во мрак погрузились далеко не все дома и улицы. Местные коммунальные службы заранее были готовы к энергоблокаде, ночью продолжили работы по переходу на самообеспечение. Какое-то время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск, но и там к утру проблему решили, передает "ТВ Центр".

"В принципе, за три года нашей борьбы мы ко всему готовы, мы научились проходить все аварийные ситуации. Я думаю, что население республики на себе это сильно не ощутит. Мы постараемся реализовать все технологические нормы и графики, которые мы разработали. Будет перестроена система энергоснабжения республики", - отметил министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергей Иванушкин.

Новая схема предполагает, что нехватку электроэнергии в ЛНР компенсирует Донецкая народная республика. Кстати, сам Луганск обеспечивает энергоснабжением несколько населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории. И мог бы предпринять ответные меры – отключить свет. Однако власти самопровозглашенной республики мстить рядовым украинцам не хотят.

"Конечно же, мы этого делать не будем, но не сказать об этом тоже было бы не правильно. Пусть люди понимают и знают, мы не один раз доказывали: мы могли и газ перекрыть, и свет не давать. Но мы никогда этого не делали, независимо от того, какие бы обстрелы ни проводила украинская сторона", - заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Киев объясняет отключение энергоснабжения задолженностью со стороны Луганской народной республики перед поставщиками. Умалчивая, что власти давно отказались от выполнения всех соцобязательств перед согражданами, которые проживают на подконтрольной ополченцам территории. Энергоблокаду Луганска на украинских ток-шоу оправдывают бывшие и действующие политики, следуя совсем уж странной логике.

"Нужно понять нашим гражданам, что Украина из своего бюджета на протяжении трех лет тратит миллиарды гривен на содержание ДНР и ЛНР – а так и делалось. К чему это может привести? К тому, что украинцы на Украине живут хуже, чем украинцы на оккупированных территориях ДНР и ЛНР", - сказал экс-народный депутат Олесь Доний.

Примечательно, что очередная антинародная блокада, вводимая украинскими властями, находит все меньше понимания у рядовых жителей страны. Так, в эфире федерального телеканала 53 процента зрителей высказались, что не поддерживают отключение подачи энергии Луганской народной республике.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".