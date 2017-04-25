Власти Дагестана рассказали подробности взрыва гранаты в компьютерном зале

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Расследованием обстоятельств взрыва гранаты в компьютерном зале Дагестанского селения Агвали занимаются так же криминалисты из Москвы. В республику направлен главный детский хирург России. Накануне в результате ЧП погиб один подросток, еще 10 человек пострадали. Трое в тяжелом состоянии. Появилась еще одна версия случившегося.

В тяжелом состоянии остается один пострадавший. Десятилетний ребенок, которого с осколочными ранениями головы вертолетом доставили в республиканскую детскую клиническую больницу. Пока от эвакуации мальчика в Москву отказались, в Минздраве приняли решение отправить в Махачкалу главного детского нейрохирурга и реаниматолога. Столичные специалисты помогут местным врачам, передает "ТВ Центр".

"Осколки находятся очень глубоко в головном мозге и входную рану необходимо обработать. Необходимо удалить осколки. Рана у ребенка, конечно, очень тяжелая, и специалисты сделают все возможное", - рассказал министр здравоохранения Республики Дагестан Танка Ибрагимов.

Взрыв прогремел в отдаленном селенье Агвали Цумадинского района Дагестана. Уже известно, что в компьютерном клубе находилось 18 человек. Десять из них пострадали - шесть совершеннолетних и четверо детей. Все получили минно-взрывные травмы, в основном легкие осколочные ранения, ушибы и контузии. Один ребенок погиб. По предварительной версии, именно он выронил из рук гранату, которую разглядывал вместе с товарищем. Второй подросток, принёсший в компьютерный клуб гранату, выжил. С ним работают следователи и психологи.

"Подросток 2003 года рождения нашёл возле речки гранату неустановленного образца. Принес ее в компьютерный зал и передал своему однокласснику. У которого она выпала впоследствии из рук. Закатилась под стол, где и произошел взрыв", - сообщил и.о. начальника пресс-службы ГУ МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев.

Появилась и другая версия. Вице-премьер республики, заявил, что гранату принес не школьник, а 20-летний юноша. Сын хозяина компьютерного клуба. Истинного виновника установит следствие. Уголовное дело возбудили по двум статьям – "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное хранение взрывных устройств".

Пётр Вершинин, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".