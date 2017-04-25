Медведев: дороги в России далеки от идеальных

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Российские подрядчики должны отвечать за качество построенных дорог, а также выполнять гарантийные обязательства. Об этом во вторник заявил Дмитрий Медведев на совещании по вопросам дорожного хозяйства, которое проходит в Омске.

По словам российского премьера, ситуация на региональных трассах далека от идеальной. В частности в, Омской области. Как отметил Медведев, в прошлом году на улучшение покрытия местным властям выделили почти полтора миллиарда рублей. В рамках приоритетного проекта по безопасным и качественным дорогам уже в этом году предусмотрены средства в размере миллиарда рублей, сообщает "ТВ Центр".

Также глава кабмина рассказал о планах по восстановлению и строительству трасс в других регионах страны.

"В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около пяти тысяч километров автомобильных дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности, ну а по линии "Единой России" реализуется проект "Безопасная дорога", по которому наши коллеги проверяют и состояние дорожного покрытия, позволяют контролировать качество отремонтированных и построенных участков. Насколько я знаю, такая же работа ведётся в Омске и, конечно же, должна быть налажена", - заявил Медведев.